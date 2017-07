Soir de fête à Rio mardi 15 août sur France 2 avec Stéphane Bern.

Pour un nouveau numéro de Soir de fête, diffusé le 15 août à 20h55 sur France 2, Stéphane Bern nous emmène au Brésil, à Rio de Janeiro, pour une soirée au cœur de son fameux Carnaval, la fête la plus connue et la plus populaire du monde !

Pendant 5 jours, c’est près de 6 millions de personnes qui vont descendre dans les rues costumées pour célébrer au rythme de la samba cette tradition datant du XIXe siècle.

Accompagné notamment d’Édouard Baer, Bernard Lavilliers, Cristiana Reali, Jeanfi Janssens et de nombreuses personnalités brésiliennes, nous allons vivre la fête de l’intérieur, sous toutes ses facettes et jusque dans les coulisses. Nous nous glisserons dans le fameux défilé du Sambodrome, où les meilleures écoles de Samba se disputent à coup de costumes, de chars et de décorations spectaculaires, le titre de Champion 2017.

Une compétition extraordinaire où Edouard Baer a réservé une belle surprise à Stéphane Bern : une place tout en haut d’un char, en costume de courtisan du Roi Soleil !

Nous suivrons aussi les nombreux cortèges de rues qui sont l’essence même de cette grande fête populaire, où des centaines de milliers de cariocas défilent dans des déguisements spectaculaires au rythme de fanfares brésiliennes.

Stéphane Bern nous guidera depuis les célèbres plages de Copacabana et Ipanema jusque sur les hauteurs de Rio, pour écouter les plus grands tubes brésiliens, apprendre à danser la samba et découvrir l’incroyable richesse de la culture brésilienne.

Deux heures de musique, de danse, d’humour et de découverte dans un des plus beaux décors du monde : Rio de Janeiro !

Crédit photo © CINETEVE