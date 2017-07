Soirée hommage à Michel Berger le 29 juillet sur TF1.

Samedi 29 juillet à 21 heures sur TF1. Produit par DMLS TV. Présenté par Nikos ALIAGAS.

En 1992, Michel BERGER, l’un des artistes français les plus talentueux de sa génération, nous quittait… Artiste complet, Michel Berger a interprété des chansons qui resteront à jamais gravées dans l’histoire de la chanson française : Le Paradis Blanc, Seras-tu là ? … Également compositeur, il a travaillé pour les plus « grands » dont France Gall avec La déclaration d’amour, Evidemment ; Johnny Hallyday avec Quelque chose de Tennessee ou Rock’n’roll Attitude ; Véronique Sanson avec Amoureuse, sans oublier Starmania, l’une des plus célèbres comédies musicales qui a révélé l’artiste engagé Daniel Balavoine…

A l’occasion des 25 ans de sa disparition, Nikos ALIAGAS vous donne rendez-vous, entouré d’une pléiade d’artistes sur la scène de la Seine Musicale, pour lui rendre hommage. Accompagnés d’un orchestre symphonique, Christophe WILLEM, Claudio CAPÉO, Elodie FRÉGÉ, Isabelle BOULAY, Marina KAYE, Nolwenn LEROY, RAPHAËL, la troupe RÉSISTE, SHY'M, SLIMANE, TAL, Vincent NICLO, Loïc NOTTET se succèderont pour interpréter les plus belles chansons de Michel Berger qui nous touchent encore aujourd’hui…

Durant la soirée, vous découvrirez des archives rares et inédites de Michel Berger retraçant son incroyable carrière.