Soirée spéciale du Festival Interceltique de Lorient le 13 août sur France 3.

Après la diffusion le 6 août en avant-soirée de la Grande Parade des nations Celtes, les téléspectateurs seront invités à découvrir le Grand Spectacle sur France 3 présenté par Cyril Féraud dimanche 13 août à 21 heures.

La soirée se poursuivra avec "Écosse, Terres de légendes", un documentaire inédit sous la forme d’un voyage musical à travers des paysages de légende.

Cyril Féraud sera notre guide pour cette soirée : musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations celtes nous offrent un foisonnant spectacle musical et visuel, dans le stade du Moustoir de Lorient. Le principe du Grand Spectacle est de présenter au public l’essence des cultures celtes à travers des performances musicales et chorégraphiques. Cette année, c’est l’Ecosse qui est la Nation celte mise particulièrement à l’honneur, et nous retrouverons également à l’affiche des formations bretonnes asturiennes, irlandaises, galloises, galiciennes…: musiciens et danseurs, jeunes ou vieux briscards, et bien sûr l’irremplaçable Bagad de Lann-Bihoué. Sans oublier les merveilleux costumes et accessoires traditionnels de chacune des nations.

Cette soirée réalisée par Julien Faustino emmène le téléspectateur au plus près des artistes, sur la scène et dans les coulisses du spectacle, afin de recueillir anecdotes et confidences des musiciens. Plus qu’une simple représentation, ce moment unique réunit plus de 500 artistes de la Planète Celtique autour d’une féérie de son et lumière, c’est un véritable show. La technologie prend part au spectacle : jeux de lumières et projections vidéo sur écrans géants se mêleront aux sons des cornemuses, bombardes et autres instruments traditionnels.