Suite à des articles de presse, Jenifer fait une mise au point sur la poursuite de sa carrière.

"Si ces derniers mois ont été difficiles pour les raisons que vous connaissez, le temps est maintenant venu, après ce long moment de réflexion, voire de repli, de faire ici un point avec vous, tant ce que je lis ces dernières semaines dans une "certaine presse", tient d'avantage de l’élucubration que de l’information autour de ma petitesse…"

Ainsi commence le texte de l'artiste Jenifer posté sur Facebook ce lundi en find 'après-midi.

"Car c’est bien connu, lorsqu’on ne sait pas, on invente ! 2017 avait pourtant si bien démarré. Vous retrouver sur scène, défendre un album dont j’étais si fière et le partager ensemble fut un bonheur aussi intense que trop court… Mais c’est aussi au travers des épreuves de la vie que l’on redécouvre l’essentiel : Vous, qui êtes toujours là, La famille, toujours aimante et rassurante, les amis, mon île, où je puise mes ressources, mais plus que jamais : la Musique … cette flamme intérieure, qui me manque déjà tant et dont je ne pourrai jamais me passer.

Les projets sont là et j’y travaille déjà car l’envie et la passion restent intactes, je voulais ici vous en assurer. Aujourd'hui, c'est aussi pour moi l’occasion de prendre de nouveaux chemins artistiques et initier de nouvelles collaborations. Après ces 16 années passées à côté de "mon grand frère" Franck Veron , à franchir ensemble des montagnes de défis qui furent l'une des plus belles aventure de ma vie, nos routes se décroisent par l’envie commune d’en explorer de nouvelles. Nos liens resteront indéfectibles et j’ai l’assurance que la bienveillance de son regard me portera encore longtemps. Alors j’ai hâte de revenir vous voir et de partager à nouveau des moments intenses."