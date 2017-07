Sur France 2, Stéphane Bern nous emmène à la découverte de Caroline Bonaparte.

Dans un nouveau numéro de Secrets d’Histoire, ce jeudi à 21 heures sur France 2, Stéphane Bern nous emmène à la découverte d’une femme qui a su imposer son nom et son autorité, alors que tout la prédestinait à vivre dans l’ombre de son frère Napoléon et de son mari Joachim Murat.

Caroline Bonaparte est une jeune femme dont l’ambition et la soif de pouvoir vont la pousser à réaliser de grandes choses en tant que femme et souveraine, en France et surtout en Italie où elle va gouverner depuis les somptueux palais royaux de Naples et de Caserte. A Paris, nous allons voir comment elle insuffle un vent de modernité en décorant et en meublant sa résidence principale, le palais de l’Elysée. A Naples nous verrons comment son goût pour l’archéologie la pousse à organiser et légiférer en faveur des célèbres fouilles de Pompéi. Son amour pour le corail va relancer la production et engendrer les plus belles créations de l’époque.

Mais Caroline est aussi une femme amoureuse qui forme avec Joachim Murat un couple solide et passionné, dont les colères résonnent encore. On lui prête aussi quelques relations extraconjugales (son mari en faisant autant) et notamment avec le célèbre peintre Ingres, pour lequel elle sera prête à toutes les folies. Côté privé, nous allons découvrir le quotidien d’une souveraine jalouse et colérique, dont son frère Napoléon disait qu’elle était celle qui lui ressemblait le plus. En revenant sur les traces de son enfance en Corse, jusqu’à son éducation à Paris auprès de la célèbre institution de Mme Campan, nous allons comprendre comment cette femme s’est forgée un caractère volcanique et explosif.

