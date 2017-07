TF1 annonce l'acquisition de la série animée Molang.

Ce mardi, TF1 annonce l’acquisition, pour sa case jeunesse TFOU, des saisons 1 et 2 (104 x 3’30) ainsi que sa participation au préfinancement de la saison 3 de « Molang » ( 52 x 3’30) avec Canal+.

Une série animée pour les enfants de 3 à 6 ans, produite par la société de production Millimages.

Un regard tendre et comique sur l’amitié entre un lapin aux petites oreilles, fantaisiste, très joyeux et enthousiaste et son voisin Piu Piu, petit poussin jaune timide, discret et émotif. La série suit avec humour leur quotidien et leurs petits tracas autant que leurs aventures extraordinaires.

Cette série connaît un développement fulgurant à l’international et s’annonce comme l’un des plus grand succès de l’animation française, communique le groupe TF1.

Série créée par Marie-Caroline Villand et co-réalisée avec Stéphanie Misiak, d’après l’émoticône créée par l’artiste coréenne Hye-Ji Yoon.