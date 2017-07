The Summer of Love le 25 juillet sur Histoire.

Le "Summer of Love" de 1967 fait aujourd'hui partie du folklore, marqué par l'émergence de la pop culture qui a inondé les Etats-Unis et la Grande Bretagne.

Un courant musical expressif et coloré dans un contexte d'évolution social, d'amour, de guerre et de mode.

50 ans après, le 27 juillet en première partie de soirée sur la chaîne Histoire (groupe TF1), revivez cet été mythique dans un documentaire rythmé par les tubes qui ont tenu compagnie aux troupes basées au Vietnam, encouragé le mouvement des droits civiques et la contestation anti-guerre, et ouvert l'esprit et le cœur des enfants du baby-boom alors devenus adolescents.