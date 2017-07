Tournage de la fresque Un peuple et son roi, avec Gaspard Ulliel.

En tournage actuellement, le film Un peuple et son roi, réalisé par Pierre Schoeller.

Casting prometteur : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Céline Sallette, Denis Lavant, Johan Libéreau, Andrzej Chyra, Julia Artomonov et Laurent Lafitte.

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un peuple et son roi croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…