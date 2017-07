Tournage de la saison 2 du programme court Des jours meilleurs.

Pour une future diffusion sur la chaîne publique France 4, la deuxième saison de la fiction courte familiale "Des jours meilleurs" est en tournage dans la région bordelaise du 17 juillet au 23 août.

Une série humoristique découpée en véritables petites chroniques modernes familiales.

Charlie, Félix et Alberto. 1 fille, 2 garçons, 0 possibilité. 48 ans à eux trois et une vie à faire. Voici les aventures de la famille Reynaud : une famille de classe moyenne recomposée autour de Charlie, lycéenne et skateuse de 16 ans, rebelle et intelligente, un peu trop même, ce qui crée parfois quelques dissensions entre elle et sa mère, son beau-père ou son demi-frère… Mais elle peut compter sur ses deux meilleurs potes, passionnés de skate, Félix et Alberto. Ils n’ont qu’un seul désir : quitter cet âge ingrat d’avant la majorité. Et un jour, enfin, quitter « leur bled » et devenir pour le meilleur et pour le pire : des adultes... libres.

Des jours meilleurs a reçu le Prix du public du Meilleur programme court au Festival de Luchon 2017.

Auteurs : Franck Bellocq, Oranne Dutoit, Leimdo & Reistier, J.L Cano, Honorine Crosnier Réalisateur : Amir Shadzi.

Avec : Marilyn Lima, Léon Plazol, Edouard Damestoy, Anne Depetrini, Sophie Mounicot, Laurent Fernandez, Baptiste Lorber, Lou Raphaël, Manon Bresch, Carl Malapa, Cécile Arnaud.

Produite par Calt.