Très prochainement sur M6, la série Quadra : le synopsis et les personnages.

François-Xavier Demaison, Alix Poisson, Anne Benoît, Julien Boisselier, Charlie Bruneau, Sébastien Chassagne, Hubert Delattre, Stéphan Wojtowicz, Sarah Le Picard, Marius Colucci, Lou Bonetti, Jean-Philippe Ricci, Brigitte Sy.

Le casting de la série française Quadras, à suivre très prochainement sur M6.

Une série de 8x52 minutes, produite par B2Films et EndemolShine Fiction. Réalisée par Mélissa Drigeard et Isabelle Doval. Ecrite par Mélissa Drigeard et Vincent Juillet.

Quadras se déroule le temps de la soirée de remariage d’Alex (FX Demaison) avec Agnès (Alix Poisson). À la table des mariés : 8 convives, 8 vies, 8 parcours … et 8 crises de milieu de vie.

Les flash-backs, qui ponctuent chaque épisode, vont nous éclairer sur la rencontre entre Agnès et Alex mais aussi sur les différentes crises que traversent les 8 personnages principaux… Tout au long de la soirée, de nombreuses révélations vont éclater, à commencer par celle que va faire la mariée au détour de son discours… et à cause de laquelle le mariage va tourner à la catastrophe… Pour Agnès et Alex, ce ne sera sans doute pas le plus beau jour de leur vie… mais certainement le plus inoubliable…

Jean-Philippe Ricci et Julien Boisselier incarnent Julien et Gilles, deux amis du marié.

Sarah Le Picard et Charlie Bruneau tiennent respectivement les rôles d’Anne, la sœur dépressive, et de Katia, la meilleure amie de la mariée.

Stéphan Wojtowicz et Brigitte Sy donnent vie à Gérard et Sylviane, parents d’Agnès, tandis qu’Anne Benoît incarne Myriam, la mère d’Alex.

Marius Colucci est Jackson, l’ami savoyard qui drague lourdement la sœur de la mariée.

Hubert Delattre est Damien, le mari de la meilleure amie, ancien DJ reconverti en agriculteur bio.