Un document inédit sur Indochine la saison prochaine sur France 4.

Avis aux nombreux fans du groupe Indochine : un document inédit sera proposé au cours de la saison prochaine sur la chaîne publique France 4.

Un film présenté ainsi par le futur diffuseur : "Trente-cinq ans de tubes, 10 millions de disques vendus ! La saga Indochine, c’est trente-cinq ans d’histoire, mais c’est surtout celle d’un homme au destin hors du commun : Nicola Sirkis".

A noter que tout va on ne peut mieux pour la tournée 13 Tour qui s'annonce triomphale : des dates déjà complètes, des ajouts de concerts. Complet par exemple les 16 et 17 février à Bercy (AccorHotel Arena) et date supplémentaire le lendemain.