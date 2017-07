Un jour au Royaume-Uni le 9 septembre sur France 5.

Un documentaire de Roland Théron, Caroline Hocquard et Timothée Janssen, diffusé samedi 9 septembre en première partie de soirée sur France 5.

L'archipel océanique au large du continent européen, le Royaume-Uni est une construction géopolitique originale. L’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles, et l’Irlande du Nord composent cet état multinational, cinquième puissance mondiale, deux fois plus petit que la France, mais possédant une population semblable.

La géographie du pays a influencé une répartition très inégale de ses activités et de sa population. Vu d’en haut, ce déséquilibre démographique se distingue d’une région à l’autre, l’Angleterre regroupe à elle seule cinq fois plus d’habitants que l’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles réunis. Un clivage nord/sud qui s’accentue avec l’expansion et la renaissance des agglomérations du sud de l’Angleterre.

En ce début de XXIe siècle, l’ancienne première puissance mondiale parait avoir trouvé un nouveau souffle en associant les outils et les défis de la modernité à son pragmatisme légendaire. Londres, la capitale, première métropole dans l’histoire de l’urbanisation est aujourd’hui la première place boursière mondiale. Ce regain de puissance économique n’a pas dissipé pour autant les anciennes divisions qui menacent l’équilibre et l’intégrité du Royaume-Uni. Un pays qui unit en son sein des régions incroyablement riches et dynamiques, d’autres qui peinent à se remettre de leur glorieux passé industriel et quatre nations très partagées sur le chemin à emprunter pour garantir la poursuite d‘un futur commun et prospère..