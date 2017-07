Un jour en Italie : document inédit le 26 août sur ARTE.

Un documentaire inédit de Roland Théron, Andrea Barolini et Jean-Philippe Urbach, proposé samedi 26 août en première partie de soirée sur ARTE (France, 2017, 1h30).

Depuis les montagnes des Alpes jusqu’au sud de la Sicile, la péninsule italienne s’étire sur plus de 1.700 kilomètres, comme un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique. Le temps d’une journée recomposée, ce documentaire propose un regard inédit sur l’Italie d’aujourd’hui, une nation toujours à la recherche d’un équilibre, partagée entre un nord tourné vers l’Europe et un sud qui regarde vers la Méditerranée.

Devenue huitième puissance économique mondiale en quelques décennies - et quatrième en Europe après l’Allemagne, la France, et le Royaume-Uni - l’Italie trouve sa force dans sa diversité et ses particularismes régionaux. Autrefois rivales, les anciennes cités que sont Milan et Rome, ainsi que Turin, Naples et Palerme, sont aujourd’hui les pôles d’attraction d’un territoire aux luttes d’influences importantes et aux inégalités marquées.

Un pays où persiste le clivage entre un nord riche et prospère et sa partie méridionale qui peine à se défaire de son image de territoire paupérisé. Toute la péninsule est marquée par l’héritage de cette histoire passée et doit aujourd’hui assurer la sauvegarde de son formidable patrimoine historique, mais aussi, faire face aux nouveaux défis d’un monde globalisé : migrations, transition énergétique, développement urbain et industriel.