Un numéro de Zone interdite consacré à l'engouement des vacances naturistes.

Durant cet été, le magazine Zone interdite, programmé sur M6 et présenté par Ophélie Meunier, consacrera un numéro à un thème souvent porteur du côté des audiences : le naturisme. Plus précisemment les vacances naturistes.

Cette pratique attire dorénavant plus de familles, plus de jeunes, des personnes qui souhaitent le temps d’un été se débarrasser de leurs oripeaux de citadin. Au cours des dernières années, l’engouement pour cette forme de vacances s’est accrue très régulièrement : + 20 % d’adeptes en 5 ans, selon la fédération du naturisme. Il y aurait actuellement plus de 2 millions d’adeptes en France, auxquels s’ajoutent 2 millions d’étrangers faisant de la France la première destination naturiste au monde !

Saviez-vous par exemple qu’il existe en France pas moins de 155 campings et 118 plages du littoral où bronzer nu n’est pas considéré comme un attentat à la pudeur.

Ce reportage a notamment été tourné à Montalivet.