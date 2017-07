Un numéro de Zone interdite consacré aux forains le 9 août sur M6.

Mercredi 9 août à 21. heures sur M6, dans le cadre de Zone interdite : Un été dans le monde secret des forains.

Présenté par Ophélie Meunier.

À coup de barbes à papa et churros, de déguisements et autres manèges à sensation, les forains nous font vivre des étés sous le signe de la fête et du rire. La période estivale est capitale pour eux : ils réalisent parfois plus de la moitié de leurs recettes annuelles durant cette période. De Strasbourg (Bas-Rhin) au Cap d'Agde (Hérault), en passant par de petits villages de la France profonde, durant plusieurs semaines, les équipes de Zone Interdite nous font partager les secrets et la vie hors du commun des forains de France. Tous surmontent les difficultés quotidiennes pour vivre leur passion et relever les défis liés à leur mode de vie si particulier.

Tony veut continuer à installer ses manèges dans les centre-ville malgré l'opposition des municipalités. À la tête des forains en colère, il s'apprête à bloquer Paris pour se faire entendre.

Pierrick a hérité du Luna-Park monté par son père au Cap d'Agde il y a 40 ans. Il aimerait le transmettre à son fils Preston. Mais, à 20 ans, le jeune homme pense surtout à faire la fête et plaire aux jeunes filles. Sera-t-il à la hauteur pour prendre le relais ?

Dans les familles foraines, certains enfants veulent poursuivre l'aventure de leurs parents, comme Shawn, 10 ans. Il n'aime pas l'école et rêve de succéder à son père qui ne sait pas lire. Mais sa maman, devenue foraine par le mariage, se bat pour permettre à son fils de poursuivre sa scolarité. D'autres enfants aimeraient faire autre chose de leur vie.

Mais être forain, c'est aussi appartenir à une communauté à laquelle il est difficile d'échapper. Axelle, 17 ans, et Arthur, 13 ans, enfants de confiseurs, veulent devenir chirurgien et boulanger. Mais arriveront-ils à s'extraire de la communauté pour vivre leur vie ?

De la famille qui organise des fêtes foraines depuis 5 générations, au couronnement de la Reine des forains, en passant par le constructeur de manège, les caméras de l'émission nous plongent dans le quotidien et les coulisses de tous les acteurs de cette communauté mythique. Comment s'organise la vie sur ces fêtes foraines estivales ? Comment font-ils pour concilier vie de famille et travail acharné durant l'été ? Quelles sont leurs traditions et leurs coutumes ? Comment préparent-ils leurs enfants dès le plus jeune âge à prendre le relais ?