Une belle série de fictions politiques fin août sur Public Sénat.

Une série de fictions politiques fin août sur Public Sénat.

Lundi 28 à 22h

UN PETIT BOUT DE FRANCE

Réalisé par Bruno Le Jean

Avec Julien Baumgartner, Emilie Piponnier, Lizzie Broche

En janvier 1981, Vincent est engagé par un institut de sondage, pour faire une étude sur la population de Saint-Léonard de Noblat, petite ville de province réputée pour être, à chaque élection depuis la création du suffrage universel, représentative du vote des Français. L’arrivée de cet étranger, trop curieux, dans cette bourgade du Limousin, va susciter quelques interrogations et la population locale se révèlera plus retorse que ne l’avaient prévu les technocrates de la capitale...

Mardi 29 à 16h30

L’AFFAIRE GORDJI, HISTOIRE D’UNE COHABITATION

De Guillaume Nicloux

Avec Michel Duchaussoy, Thierry Lhermitte, Malik Zidi

Septembre 1986. Rue de Rennes, en plein Paris, une bombe explose. C’est l’attentat le plus meurtrier d’une longue série qui s’est abattue sur la France depuis près d’un an. Les Renseignements généraux sont aux abois : aucune piste classique ne permet de remonter à l’instigateur. Et pour cause. Lentement, un suspect particulièrement dérangeant se pro le : l’Iran, avec lequel la France entretient un différend diplomatique depuis des années. Pour l’État, l’enjeu est lourd. En pleine cohabitation, il va devenir celui des élections présidentielles à venir. Autant dire, une véritable arme de guerre entre François Mitterrand et Jacques Chirac.

Mardi 29 à 22h

LE PIEGE AFGHAN

De Miguel Courtois

L’enlisement afghan révélé avec force à travers le destin d’une jeune Française engagée comme médecin dans les troupes de la coalition. Un téléfim captivant, avec Marie-Josée Croze et Samuel Le Bihan.

Mercredi 30 à 16h30

LA TRAQUE

De Laurent Jaoui

Avec Yvan Attal, Franka Potente, Hanns Zischler

La vie de Serge et Beate Klarsfeld, chasseurs de nazis, des premiers coups d’éclat en Allemagne aux combats juridiques et médiatiques menant aux grands procès en France.

Mercredi 30 à 22h

JOSEPH L’INSOUMIS

De Caroline Glorion

Avec Jacques Weber, Anouk Grinberg, Anne Coesens

Début des années 60, un bidonville aux portes de Paris. Une poignée de famille survivent sousdesabrisdefortunedansunemisère effroyable et une violence quotidienne. Le Père Joseph Wrésinski décide de s’installer parmi ces familles, où vit celle de Jacques. Sa vie et celle de ceux qui vont rejoindre le combat de ce curé révolutionnaire va en être transformée...

Jeudi 31 à 22h

LA MAITRESSE DU PRESIDENT

De Jean-Pierre Sinapi

Avec Cristiana Réali, Serge Riaboukine, Chantal Neuwirth..

Le destin de Marguerite Steinheil, surnommée par la presse de l’époque “la veuve rouge” ou “la belle Meg”, peut être qualifié d’extraordinaire. Pourtant, au départ, rien ne l’y prédisposait... C’est dans le Paris de la Belle Époque qu’elle croisera la route d’un homme pas comme les autres, Félix Faure, le président de la République. Le 16 février 1899, Félix Faure, président de la IIIe République, trouve la mort dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Steinheil. Si cette anecdote provoque alors un véritable scandale, le voile ne sera jamais levé sur l’histoire d’amour complice et passionnée que vécurent les deux amants.

Vendredi 1er septembre à 16h30

UN HOMME D’HONNEUR

De Laurent Heynemann

Avec Daniel Russo, Dominique Blanc, Marc Citti, Laurent Stocker,...

Le 1er mai 1993, l’ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy, qui vient d’essuyer une défaite législative, se suicide. Dans la voiture qui roule de Nevers vers Paris, Gilberte, son épouse, se remémore leurs dernières années, les espoirs politiques, les déceptions, les moments de joie et de fascination, mais aussi de trahison et d’abandon. Les scandales nanciers, les défaites politiques et l’acharnement d’un juge auront eu raison de l’homme d’honneur.

