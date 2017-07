Une boutique dans mon salon : nouvelle saison dès le 24 juillet à 16h15 sur M6.

La vente à domicile est en pleine expansion. En France, plus de 600 000 personnes exercent cette activité. Dans « Une boutique dans mon salon », chaque semaine, 4 vendeuses, sélectionnées parmi les meilleures vendeuses de leurs marques respectives, auront 1h30 pour convaincre, au cœur de leur salon, un panel de 5 acheteuses… Elles vont leur présenter leurs produits exclusifs et innovants, prodiguer leurs précieux conseils, et vont mettre en place leurs stratégies de vente. Pendant chaque vente, les vendeuses vont observer les moindres faits et gestes de leurs rivales, et vont s’attribuer des notes… pas toujours très objectives ! Ces notes compteront pour la moitié de la note finale. À l’issue de chaque vente, nos 5 acheteuses feront des pré-commandes… Mais les confirmeront-elles en fin de semaine ? Attention ces ventes compteront pour l’autre moitié de la note finale ! Alors qui sera la meilleure vendeuse à domicile de la semaine ? Qui remportera la somme de 2000€ ?

Les 1ères candidates :

Eva, 25 ans, est notre mannequin-vendeuse à domicile de la semaine ! Après avoir fait des photos et des défilés, elle s’est tournée vers la vente à domicile il y a 6 mois et a trouvé sa voie. Son arme secrète : faire de nos acheteuses des amies en un temps record ! Y parviendra-t-elle ?

Erika, 34 ans, est déjà la meilleure vendeuse de sa marque. Elle a travaillé plusieurs années dans une grande enseigne nationale d’informatique, mais elle a toujours voulu devenir son propre patron et s’est donc tournée vers la vente à domicile il y a 1 an. Dotée d’un très fort caractère et passionnée de mode, elle mise tout sur la séduction. Elle nous fera découvrir son style latino inimitable. Nos acheteuses seront-elles sensibles au charme de notre conseillère qui n’a qu’un seul but : gagner ?

Murielle, 55 ans, est une passionnée de maillots de bains. Après avoir travaillé pendant des années dans des bureaux, elle a radicalement changé de vie en devenant vendeuse à domicile il y a 14 ans. Un métier qui l’épanouit et qui a transformé sa vie. Ses atouts : faire preuve d’une grande générosité et surtout ne jamais rien lâcher. Ces qualités feront-elles d’elle la meilleure vendeuse à domicile sur le thème « Soyez belle et sexy cet été » ?

Martine, 56 ans, est vendeuse à domicile depuis bientôt 30 ans. C’est la plus expérimentée de nos vendeuses cette semaine. Elle est la 2ème meilleure vendeuse de sa marque et connaît mieux que personne son métier. Le secret de Martine : ne proposer que des produits qu’elle porte elle-même. Nos acheteuses seront rapidement sous le charme de notre compétitrice. Mais cela sera-t-il suffisant pour l’emporter ?