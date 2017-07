Une expo Caro - Jeunet dès le 7 septembre à Paris, Halle Saint-Pierre.

Depuis 1986, la Halle Saint Pierre, Paris XVIIIème, est le centre culturel parisien de l’art brut et de l’art singulier. Prochaine grande expo, à ne pas louper : du 7 septembre 2017 à fin juillet 2018, Caro- Jeunet.

« Si singulier il y a, il me semble que l’association bicéphale que nous avons constitué avec Jean-Pierre Jeunet fut l’une des choses les plus singulière du paysage cinématographique fran- çais. Deux cinéastes visuels qui renouent avec les origines du Cinématographe... Pour ma part, notre filiation revendiquée avec Meliès et l’art forain, trouve naturellement sa place à la Halle Saint Pierre qui a toujours su accueillir ceux qui marchent en dehors des clous... » Marc Caro.

« Dans tous les films que nous avons faits ensemble ou séparément, Marc Caro et moi-même, les objets ont toujours eu une place prépondérante. Marionnettes articulées pour les films d’animation, Machines Steampunk, costumes baroques, Aliens géants, objets emblématiques comme le cahier de photomaton d’Amélie, sans compter les storyboards, dessins de décors, BD et illustrations de Marc Caro... Tant d’objets qui traînaient dans mon bureau que je décidai de les partager. Le choix de la Halle Saint Pierre a été comme une évidence. Musée d’un art populaire non prétentieux... Situé à quelques mètres de là où Nino Quincampoix pourchassait Amélie dans les jardins du Sacré Cœur... C’est à la Halle Saint Pierre que j’ai découvert Jephan de Villiers, Ronan-Jim Sévellec, Charles Matton, Gilbert Peyre, que j’ai admiré les œuvres de Giger, guide spirituel de mon « Alien »... artistes que je collectionne, et qui font le pont entre l’art « singulier » et nos films, qui ne sont pas moins, du moins je l’espère... singuliers. » Jean Pierre Jeunet.