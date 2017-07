Une histoire française, avec Delahousse : rediff des entretiens avec Marc Lavoine et André Dussolier.

Ce dimanche à 13h15 sur France 2, rediffusion de deux numéros de la collection "Une histoire française". Un rendez-vous proposé et animé par Laurent Delahousse.

André Dussolier parle de l’héritage de son enfance en Haute-Savoie, de sa jeunesse et du chemin emprunté pour construire sa carrière… Molière du comédien en 2015, après quatre nominations, André Dussollier raconte son amour pour le cinéma, d’une voix calme et rassurante, reconnaissable entre toutes. Il donne sa vision de la France, évoque ses souvenirs politiques et ses impressions sur la présidentielle 2017. Cet entretien a été enregistré au Train bleu, grande brasserie parisienne de la Gare de Lyon, classée monument historique. Il est aussi question de ses valeurs ainsi que de son attachement à l’éducation et aux discours de vérité.

Marc Lavoine parle de son enfance entre un père communiste et une mère catholique, de sa scolarité en banlieue et du chemin emprunté pour construire sa carrière… L'artiste donne sa vision de la France, évoque sa jeunesse et celle d’aujourd’hui, ainsi que son engagement citoyen ou ses doutes politiques. Il est aussi question de sa poésie, son amour de la chanson, sa passion du cinéma, son regard et son sourire. Cet entretien a été enregistré sous la coupole de la salle du comité central du Parti communiste français, place du Colonel-Fabien à Paris.