Une nuit spéciale Ushuaïa le 21 septembre prochain.

A l’occasion des 30 ans du magazine mythique Ushuaïa, qu’elle célébrera à l’antenne à partir de 20h40 le 21 septembre prochain, Ushuaïa TV lance une opération événement sur YouTube.

En complément d’une soirée à la programmation événementielle, avec notamment l'intervention de Nicolas Hulot et la diffusion du documentaire anniversaire Ushuaïa Extrême Nature retraçant l’histoire du magazine, Ushuaïa TV proposera une nuit Ushuaïa Nature.

Et la programmation est entre vos mains ! Pour prendre le contrôle de cette nuit spéciale, rendez-vous dès maintenant sur la chaîne YouTube Ushuaïa TV. Retrouvez-y 15 des plus beaux moments de l’émission et likez votre ou vos vidéo(s) préférée(s). Celles que vous aurez le plus plébiscitées seront programmées lors de cette nuit spéciale Ushuaïa Nature le 21 septembre.

A vous de décider !