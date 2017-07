Une semaine record depuis début janvier pour le 19/20 sur France 3.

Très belles performances pour le 19/20 sur la semaine écoulée, annonce France 3 :

- Une semaine record depuis début janvier en Part d’Audience pour les éditions régionales et nationale du lundi au vendredi : 17% de PdA pour le 19/20 Régional (2.4 millions de téléspectateurs) et 15.2% de PdA pour le 19/20 National (2.6 millions de téléspectateurs), présenté par Carole Gaessler du lundi au jeudi et Stéphane Lippert vendredi.

- Très bon niveau également pour le 19/20 de samedi : record annuel en PdA pour les éditions régionales avec 16.9% de PdA (2.1 millions de téléspectateurs). Le 19/20 national présenté par Stéphane Lippert est également puissant avec 16.1% de PdA (2.3 millions de téléspectateurs), soit la 2ème meilleure PdA depuis début janvier (derrière le 11 février à 17.8%).