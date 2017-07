Une soirée consacrée à Sting le 18 août prochain sur ARTE.

Amateurs du chanteur Sting, rendez-vous le 18 août prochain sur la chaîne ARTE.

A 22h25, diffusion d'un documentaire franco-allemand (2015).

Gordon Sumner, alias Sting, tel qu’en lui-même. Le film raconte les étapes successives d’une vie au long cours, parsemée de succès : une jeunesse morose dans le nord-ouest industriel de l’Angleterre, la réussite fulgurante de son groupe The Police, puis sa carrière solo marquée par des engagements pour de justes causes. Tout au long du documentaire, le chanteur revient longuement sur sa musique, ses motivations et son avenir. Un entretien illustré en images et en musique.

Puis à 23h15, Sting en concert à l'Olympia.

Réalisé par Alexandre Buisson le printemps dernier.

Classieux et raffiné, l’ancien leader de The Police montait en avril dernier sur la scène de l’Olympia pour présenter son douzième album 57th & 9th, “énergique et bruyant”, comme il l’a qualifié lui-même. Une musique pop-rock dans le style de Police, parfaitement adaptée au live. Visiblement détendu et heureux de ce retour (momentané ? ) aux sources, le bassiste le plus célèbre du monde agrémente son show de nombreuses reprises de son ancien groupe fétiche, comme “Roxane” ou “Message in a Bottle".