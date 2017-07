Une vie de chaton ce mercredi soir sur France 5...

Un film documentaire inédit de Jackie Garbutt, programmé à 20h50 ce mercredi 19 juillet sur la chaîne publique France 5 : Une vie de chaton.

Nous partons à la découverte de la première année de vie de plusieurs chatons. Depuis leur naissance jusqu’à leur premier anniversaire, en passant par leur départ vers une nouvelle famille, nous découvrirons le monde à travers leurs yeux.

Nous suivrons ainsi trois portées de chatons : de leur naissance jusqu’à leurs premiers pas, de leurs premiers trébuchements jusqu’au développement de leurs instincts sauvages, qu'ils soient des chatons de salon ou des chatons sauvages des fermes.

Après quelques semaines de vie, il est temps pour nos chatons de découvrir leur nouvelle famille et de prendre leurs marques. Si certains sont accompagnés de leurs frères et sœurs, pour Sassy qui a grandi dans un refuge, il faudra s’habituer au contact humain et à la présence de Foxy, le chien. Comment nos chatons vont-ils s’acclimater à leur nouvel environnement ? Ils devront apprendre à gérer un territoire et à chasser. Leur premier anniversaire marque le passage de l’enfance à l’âge adulte.

