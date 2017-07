Inédit. Dimanche 6 août dès 20h50 sur RMC Découverte, programmation des volets 1à 3/6 de la série documentaire Unités spéciales, une semaine en enfer.

Des civils vont être intégrés aux anciens membres de 6 unités d’élite internationales. Cette expérience représente pour eux l’occasion de repousser leurs limites en se familiarisant avec les méthodes et les valeurs des plus grandes élites militaires. Les recrues vont devoir vivre au rythme de ces vétérans surentraînés des forces spéciales des marines de guerre américaines et philippines, de l'unité antiterroriste israélienne ou encore des forces armées britanniques et australiennes. Ils devront passer une série d’épreuves physiques et mentales afin de leur transmettre les codes et le savoir faire de leur unité.

Episode 1 : US NAVY. Les forces spéciales de la marine américaine sont constituées de soldats entraînés à être déployés sur des missions extrêmes: prises d'otages, contre-terrorisme ou encore reconnaissance spéciale. Les 29 recrues vont subir un entraînement intensif, une épreuve physique et psychologique conçue par deux anciens membres des forces spéciales de la marine de guerre américaine.

Episode 2 : YAMAM. Les recrues sont cette fois-ci sous le commandement d’un ancien membre du Yamam, une unité spéciale anti-terroriste israélienne active depuis 1974, chargée notamment de missions tactiques dotées d'armements spéciaux (SWAT). Ce dernier est déterminé à les pousser au-delà de leurs limites. Pour cela, il leur enseigne le krav maga, méthode d'autodéfense d'origine israélo-tchécoslovaque.

Episode 3 : NASVOG. La formation du Nasvog, l'une des plus petites unités d'élite de la marine nationale philippine est considérée comme l'une des plus difficiles sur le plan psychologique et physique de l'armée philippine. Un ancien of cier du Nasvog va présenter aux recrues le fonctionnement de cette unité et leur permettre de s'exercer lors d'une épreuve de course. Les plus motivés passeront ensuite un test d'endurance ultime.