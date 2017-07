Vacances en camping-car ou caravane : document ce mercredi sur M6.

Un documentaire de Chloé Alexandre diffusé ce mercredi en première partie de soirée sur M6. Lors du magazine Zone interdite présenté par Ophélie Meunier.

Camping-cars, caravanes et combis, les Français sont de plus en plus nombreux à passer leurs vacances dans ces drôles de maisons roulantes, symbole de liberté. Partir à l’aventure en famille ou entre amis, vivre au plus près de la nature sans dépenser trop, découvrir des paysages sans cesse différents... Pour beaucoup c’est un rêve et pour le vivre, le choix des formules ne manque pas.

Les équipes de Zone Interdite ont suivi Eric et sa famille qui viennent d’acheter une caravane miniature dernier cri, construite sur mesure et assortie à la couleur de leur voiture ! Un attelage chic et design. Mais comment va-t-il faire rentrer à l’intérieur de cette minuscule coquille sa femme Ségolène, ses trois enfants et ... son chien ?

Michel et Patricia, eux, ont choisi l’option luxe et grand confort. Ils se sont offert un palace roulant à près de 400.000 euros. Feront-ils sensation au grand rassemblement, en Allemagne, des camping-cars les plus luxueux d’Europe ?

A 40 ans, Michael, banquier dans la finance, n’a plus fait de camping depuis bien longtemps. Mais pour son anniversaire, sa bande de copains lui a préparé une virée surprise en combi Volkswagen, ces minibus des années 60 transformables en chambre à coucher. Il ne sait rien de ce qui l’attend. Une chose est sûre : fiestas à toutes les étapes et souvenirs mémorables sont au rendez-vous.

Et nous suivrons aussi Audrey, Yannick et leurs deux filles qui partent en camping-car pour la première fois, direction l’Italie. Mais la petite famille est loin de se douter que la vie en camping-car ne ressemble pas toujours à la dolce vita. Rouler avec ces mastodontes peut révéler bien des surprises.

