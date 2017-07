Vanessa Burggraf annonce qu'elle quitte On n’est pas couché et retourne sur France 24.

Vanessa Burggraf annonce au quotidien Le Parisien qu'elle quitte finalement « On n’est pas couché », talk en perte de vitesse la saison passée le samedi soir sur France 2.

Celle qui n'a pas été épargnée par les critiques - euphémisme - révèle que la direction de France 24 lui a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française.

"Laurent Ruquier m’a dit de prendre 8 jours pour y réfléchir et m’a laissé jusqu’au bout la liberté de rester ou de partir. Mais c’est une belle proposition que je ne pouvais pas refuser car l’actualité internationale est particulièrement intense en ce moment".

Invité à réagir pour Le Parisien, Laurent Ruquier souligne qu'il n'a n’ai rien à lui reprocher, et est même content pour elle. "Je la soutenais à fond mais il y a eu une campagne injustifiée. Ses prédécesseurs aussi faisaient des erreurs et on n’en parlait pas autant. Zemmour a dit bien pire, Yann Moix se trompe parfois, notamment sur la politique qui n’est pas son domaine de prédilection."

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.