24h Pujadas : l’info en questions, du lundi au vendredi de 18h à 20h sur LCI.

LCI se dit très heureuse d’accueillir David Pujadas, à compter du 28 août, en tant que producteur (via la société Particules Productions) et présentateur de l’émission « 24h Pujadas : l’info en questions », du lundi au vendredi de 18h à 20h.

Pour Thierry Thuillier, DG de LCI « Je suis très heureux que David Pujadas rejoigne LCI pour prendre en charge le 18h-20h et poursuivre le développement de cette case stratégique. David Pujadas saura apporter toute sa vision, son expertise et son expérience, tant dans l'analyse et la mise en perspective des sujets d'actualité que dans les débats en plateau. Avec ce nouveau visage, LCI confirme son ambition d’être la chaîne d'information de référence du décryptage et du débat d’idées. »