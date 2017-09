A voir ce vendredi : le réjouissant retour des Petits meurtres d'Agatha Christie.

Dès ce vendredi 1er septembre en première partie de soirée sur France 2, trois épisodes inédits de la succulente série française Les petits meurtres d'Agatha Christie attendent les téléspectateurs.

Ce soir : L'homme au complet marron. Les Petits meurtres font des folies en obligeant le sévère commissaire Laurence à se déguiser… en femme, à l’occasion d’une affaire d’espionnage particulièrement tordue. En se métamorphosant en « Brigitte », une sympathique secrétaire, Laurence rend un véritable hommage à Certains l’aiment chaud (tournée en 1959). Marlène aura pour mission d’enseigner à Brigitte tous les secrets de l’âme féminine, ce qui ne sera pas une mince affaire. Quant à Avril, elle trouve cette Brigitte particulièrement antipathique. Mais surtout ne l’a-t-elle pas déjà vue quelque part ?

D’après le roman The Man in The Brown Suit d’Agatha Christie.

Réalisateur : Rodolphe Tissot. Auteur : Thierry Debroux.

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Élodie Frenck, Cyril Gueï, Dominique Thomas et Éric Beauchamp. Guests : Benjamin Gauthier, Grégoire Oestermann, Thierry Gimenez, Marie Céline.