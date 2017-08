Affaire conclue, tout le monde à quelque chose à vendre, dès le 21 août sur France 2.

France 2 annonce la programmation dès le 21 août, deux semaines avant la rentrée, de la nouveauté "Affaire conclue, tout le monde à quelque chose à vendre". Avec Sophie Davant du lundi au vendredi à 16 heures.

Nos maisons sont remplies d’objets plus ou moins insolites. Aujourd’hui, tout le monde a quelque chose à vendre et tout le monde a quelque chose à acheter, soit sur des sites dédiés, soit dans des brocantes ou dans des boutiques spécialisées. Mais quel est vraiment le prix d’un vélo vintage, d’une commode Louis XV ou d’une collection de vinyles ? Affaire conclue va vous aider à vendre vos objets au meilleur prix. Dans cette émission, Sophie Davant accueille et accompagne les propriétaires d’objets et suit toutes les étapes d’une vente.

Dans un premier temps, chaque vendeur fait expertiser son objet par l’un de nos commissaires-priseurs qui explique et raconte ce qui fait sa valeur. Ainsi, il lui fournit une estimation du prix qu’il peut en espérer. Dans un second temps, fort de ces arguments, notre propriétaire peut tirer le meilleur prix de son objet en le vendant aux enchères à une sélection d’acheteurs venus des quatre coins de la France. Antiquaires, brocanteurs, collectionneurs, marchands professionnels. Ils constituent les meilleurs spécialistes. Avec leur propre argent, ils pourront surenchérir pour le plus grand bénéfice du vendeur. S’ils parviennent à un accord, c’est la garantie pour le vendeur de repartir immédiatement avec de l’argent en liquide et, pour l’acheteur, de trouver un objet unique !

Crédit phoot © Gilles Scarella