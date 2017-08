L’équipe de CANNESERIES a annoncé le recrutement de son Directeur Artistique, Albin Lewi.

Ce dernier était précédemment à la direction du cinéma de Canal+ puis responsable éditorial des séries et du cinéma indépendant pour iTunes Europe.

« Chez iTunes, j’ai été un témoin privilégié de la révolution dans l’industrie des séries ces dix dernières années. Dans la période actuelle dite de Peak TV, les festivals sont d’autant plus nécessaires pour mettre en lumière la création auprès d’un public le plus large possible. Je suis très heureux de rejoindre la Direction Artistique de CANNESERIES au sein d’une équipe de grande qualité.» Albin Lewi.

Pour Fleur Pellerin, Présidente, « CANNESERIES a vocation à devenir un événement incontournable de la série. Je suis certaine qu’Albin Lewi, notre nouveau Directeur Artistique, mettra tout son talent et son énergie à construire une sélection de haute tenue pour la première édition en 2018. »

Une conférence de presse en présence des principaux membres du Festival aura lieu à Cannes durant le MIPCOM le lundi 16 octobre 2017.

La première saison de CANNESERIES, Festival International des Séries de Cannes, aura lieu du 4 au 11 avril 2018 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.