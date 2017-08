ARTE célèbre le centenaire du studio berlinois l'UFA, avec une programmation exceptionnelle.

Evénement dès le 28 août prochain. A l’occasion des 100 ans des studios de l’UFA (Universum Film AG), ARTE propose un florilège de films produits par la plus grande société de production allemande, un miroir passionnant de l’histoire allemande de la première moitié du XXe siècle : 20 longs métrages dont un bon nombre sont restaurés, deux documentaires inédits (100 ans de l’UFA, la fabrique du cinéma allemand et Quand Hitler faisait son cinéma), et un Court-Circuit spécial, avec les plus grandes signatures comme Georg Wilhelm Pabst, Friedrich Wilhelm Murnau, ou Josef von Sternberg.

Au programme notamment :

LES AVENTURES FANTASTIQUES DU BARON MÜNCHHAUSEN

LUNDI 28/08/2017, 20H50

Allemagne 1943, 111 minutes, couleur, version restaurée

FORCE ET BEAUTÉ

LUNDI 28/08/2017, 23H45

Allemagne 1925, 112 minutes, noir et blanc, version restaurée

ON A ARRÊTÉ SHERLOCK HOLMES

LUNDI 04/09/2017, 20H50

Allemagne 1937, 107 minutes, noir et blanc

VIKTOR VIKTORIA

LUNDI 04/09/2017, 22H40

Allemagne 1933, 95 minutes, noir et blanc

L’AMOUR DE JEANNE NEY

LUNDI 04/09/2017, 00H20

Allemagne 1927, 106 minutes, noir et blanc, version restaurée

LAISSEZ FAIRE LES FEMMES !

LUNDI 11/09/2017, 20H55

Allemagne 1936, 90 minutes, noir et blanc

TITANIC

LUNDI 11/09/2017, 22H25

1943, 85 minutes, noir et blanc

LES MUTINS DU YORIK

LUNDI 04/12/2017, 20H55

Allemagne 1959, 94 minutes, noir et blanc

KOLBERG

LUNDI 04/12/2017, 22H35

Allemagne 1945, 111 minutes, couleur, version restaurée

L’ANGE BLEU

LUNDI 11/12/2017, 20H55

Allemagne 1930, 103 minutes, noir et blanc