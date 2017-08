ARTE diffuse Bankerot, série danoise inédite, les jeudis 31 août et 7 septembre.

Jeudi 31 août et 7 septembre 2017 à 20h55 sur ARTE, programmation de la série inédite Bankerot (2014).

Trois déclassés tentent de sortir de l’ornière en ouvrant un restaurant, malgré les coups du sort et les magouilles de leur entourage.

Entre comédie grinçante et thriller, une belle galerie danoise de fortes personnalités, annonce le diffuseur.

Une série créée et écrite par Kim Fupz Aakeson et Malene Blenkov (8x45mn).

Le début...Niklas, 9 ans, se réveille toutes les nuits pour dessiner les contours de plus en plus précis d’un rêve récurrent : il voit sa mère étendue sur la route, renversée par un chauffard. Un accident auquel il a assisté il y a deux ans. Depuis, le petit garçon ne parle plus et Thomas, son père, a sombré dans l’alcool. Dion, un ami de Thomas, sort de prison, mais il est attendu par des mafieux commandés par le redoutable «P’tite Souris», à qui il doit de l’argent...