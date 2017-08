Aurore Kichenin représentera la France au 67ème concours international Miss Monde.

En décembre dernier, lors de la soirée Miss France 2017, Alicia Aylies devançait respectivement Aurore Kichenin, miss Languedoc-Roussillon, et Vaea Ferrand, miss Tahiti.

Une belle surprise attendait hier soir Aurore Kichenin, Miss Languedoc-Roussillon, 1ère dauphine de Miss France 2017. Alors qu’elle se préparait à transmettre son titre, Aurore s’est vu annoncer par l’Organisation Miss France qu’elle participerait à la prochaine élection Miss Monde.

Le 67ème concours Miss Monde aura lieu à Sanya en Chine le 18 novembre 2017.

Après avoir été élue, Miss Montpellier 2016, Miss Languedoc-Roussillon 2016 puis 1ère Dauphine de Miss France 2017, Aurore Kichenin, étudiante en Lettres Etrangères Appliquées, 22 ans, espère porter au plus haut les couleurs de son pays et ainsi faire rayonner la France à l’international.

« Alors que nous sommes impatients de connaitre la date et le lieu du prochain concours Miss Univers, nous souhaitons à Aurore de suivre les traces de nos deux françaises les plus titrées au concours Miss Monde : Denise Perrier, Miss Monde 1953, et Marine Lorphelin, 1ère Dauphine de Miss Monde 2013. » Sylvie Tellier, directrice générale Miss France Organisation.

Crédit photo © TF1 / Bertrand Noel