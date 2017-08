Avis aux cinéphiles : Cycle John Cassavetes en septembre sur OCS.

John Cassavetes a marqué l’histoire du 7ème art, en permettant aux acteurs de se libérer des techniques traditionnelles hollywoodiennes et d’afficher sur grand écran les sentiments les plus intimes. John Cassavetes s’entoure la plupart du temps de ses proches, techniciens (Al Ruban, Sam Shaw...) ou acteurs (sa femme Gena Rowlands, Seymour Cassel, Ben Gazzara, Peter Falk...). Il ira jusqu’à diriger sa propre mère et celle de Gena Rowlands. Les tournages se déroulent au sein du foyer familial.

Bienvenue dans son cinéma de vérité et d’émotions, avec cinq de ses plus grands films en septembre sur OCS Géants...

UNE FEMME SOUS INFLUENCE vendredi 1er septembre à 20h40.

Avec Gena Rowlands, Peter Falk et Matthew Cassel.

Nick Longhetti travaille dur sur un chantier et ne peut pas toujours rentrer chez lui pour voir sa femme Mabel et ses trois enfants. Se sentant délaissée, la jeune femme fréquente d’autres hommes tout en essayant de reconquérir Nick. Mais peu à peu, elle sombre dans la folie et doit subir un traitement dans un hôpital psychiatrique.

OPENING NIGHT vendredi 8 septembre à 20h40.

Avec Gena Rowlands, John Cassavetes et Ben Gazzara.

Après avoir assisté à la mort d’une de ses admiratrices, une célèbre comédienne de théâtre se met à avoir des malaises et des hallucinations. Ces troubles la poursuivent pendant des mois au cours de ses répétitions et des représentations qu’elle donne en province. Le soir de la première à New York, la troupe craint le pire...

SHADOWS vendredi 15 septembre à 20h40.

Avec Ben Carruthers, Lelia Goldoni et Hugh Hurd.

Benny, Hugh et Lélia sont frères et sœur et partagent le même appartement à New York. Alors que Benny passe ses journées dans les rues et les bars, Hugh tente de faire carrière comme chanteur de jazz. Lélia quant à elle veut être écrivain. Tous trois veulent aussi aimer et être aimés... Premier film de Cassavetes.

MEURTRE D’UN BOOKMAKER CHINOIS vendredi 22 septembre à 20h40.

Avec Ben Gazzara, Timothy Carey et Seymour Cassel.

Cosmo Vitelli, patron d’une boîte de strip-tease et criblé de dettes, est contraint par la Mafia de tuer un bookmaker chinois. C’est le début d’une chasse à l’homme qui va l’entraîner loin. Très loin...

FACES vendredi 29 septembre à 20h40.

Avec John Marley, Gena Rowlands et Lynn Carlin.

Après une nuit un peu folle, Richard rentre chez lui et se dispute avec sa femme Maria. Après lui avoir annoncé son intention de divorcer, il claque la porte et part retrouver une autre femme. Maria décide alors de passer la nuit dans un night-club avec ses amies. Elle y rencontre Chet avec qui elle termine la nuit. Au matin, Richard revient à la maison alors que Chet part sur la pointe des pieds. C’est le moment d’un premier face à face vital pour ce couple en chute libre...