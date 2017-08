Bande-annonce de A Ciambra, nouveau film de Jonas Carpignano

Découvrez la bande-annonce du film A CIAMBRA.

Long-métrage de Jonas Carpignano avec Damiano Amato, Iolanda Amato, Pio Amato, Koudous Seihon.

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l'art des petites arnaques de la rue. Alors le jour où Cosimo n'est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop grand pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix impossible.

En salles le 20 septembre.