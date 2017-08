Bande-annonce de la saison 2 de la série The Crown.

Visible sur Netflix, la série The Crown retrace les rivalités politiques, intrigues et événements qui ont marqué le règne de la reine Élisabeth II et la seconde moitié du XXe siècle.

La bande-annonce de la saison 2 de cette série dramatique vient d'être dévoilé par Netflix. Episodes disponibles dès le 8 décembre prochain.

"La Reine Elizabeth voit son mariage et son empire s’écrouler autour d’elle. Elle doit alors prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la survie de la monarchie britannique."