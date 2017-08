Bande-annonce du film La mélodie, avec Kad Mérad et Samir Guesmi.

Découvrez la bande-annonce du film La mélodie.

Un long-métrage de Rachid Hami.

Avec Kad Merad, Samir Guesmi et Renely Alfred.

Le film sera présenté hors-compétition le 2 septembre au Festival International du film de Venise.

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles.

Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?