Box-office aux Etats-Unis : le film Annabelle 2 très largement en tête.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 11 au dimanche 13 août 2017.

Visible dans 3500 cinés, le film d'épouvante Annabelle : Creation ne rate pas son démarrage. Large leader avec 35 millions de dollars de recettes. Sachant que le budget de production n'est que de 15 millions. En 2014, Annabelle avait récolté 37 millions de recettes lors de son premier week-end US.

Le film de guerre Dunkirk se place deuxième. Un peu plus de 11 millions de recettes supplémentaires soit un total de 154 millions. 364 sur la planète.

Le dessin animé The Nut Job 2: Nutty by Nature occupe la troisième position, avec seulement 9 millions de $ de recettes. Maigre pour un parc supérieur à 4000 cinémas. En 2014, le volet précédent avait engrangé 19 millions de $ de recettes durant ses trois premiers jours en salles (cumul final, 64 millions).

Ex leader, The Dark Tower recule au 4ème rang. Déception confirmée pour ce film avec Matthew McConaughey et Idris Elba, au budget de 60 millions (hors frais marketing) : 34 millions de dollars de recettes en 10 jours.

Top 5 complété par le film d'animation The Emoji Movie. Près de 64 millions de recettes à ce jour pour un budget de production d'environ 50 millions.