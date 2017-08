Box-office hebdomadaire : un match très serré pour la première place !

Box-office en France, semaine du mercredi 2 au mardi 8 août 2017.

Match très serré pour le leadership du classement et c'est la production américaine La planète des singes - Suprématie qui l'emporte avec environ 1.086 million d'entrées. On est néanmoins loin du démarrage exceptionnel du volet précédent, L'affrontement, en août 2014 : plus d'1.74 million de spectateurs en première semaine.

Le dessin animé Cars 3 se classe deuxième avec 1.078 million d'entrées, soit quelques dizaines de milliers de plus que Cars 2 en 2011.

Valérian, la méga production de Luc Besson, recule au troisième rang avec 835.000 entrées. Soit près de 2.48 millions en deux semaines.

Triomphe pour Moi, moche et méchant 3, 4ème, qui totalise désormais 4.75 millions de spectateurs.

Le film de guerre Dunkerque complète le top 5. Près de 329.000 entrées supplémentaires ce qui fait 1.79 million depuis sa sortie française.