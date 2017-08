Box-office USA : The Dark Tower en tête, Halle Berry s'en sort correctement.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 4 au dimanche 6 août 2017.

La nouveauté THE DARK TOWER se place en tête avec 19.5 millions de dollars de recettes, soit le tiers du budget de production. Film réalisé par Nikolaj Arcel, avec en vedette Matthew McConaughey et Idris Elba. Produit par Ron Howard.

Ex leader, DUNKIRK recule au deuxième rang mais cumule encore 17 millions et demi de recettes, soit 134 millions depuis sa sortie US. Au niveau mondial, le film de Christopher Nolan en est à ce jour à plus de 315 millions de $ de recettes.

L'animé THE EMOJI MOVIE se place 3ème avec 12 millions de recettes ; 49 millions en 10 jours ce qui équivaut au budget (hors frais marketing).

La comédie GIRLS TRIP suit et dépasse désormais les 85 millions de recettes. Un superbe résultat pour ce film qui en a coûté quatre fois moins ! Avec Jada Pinkett-Smith, Queen Latifah, Regina Hall, Larenz Tate.

En 5ème position, la nouveauté KIDNAP avec Halle Berry. 10 millions de recettes pour ce thriller qui en a coûté le double.

SPIDER-MAN HOMECOMING quitte le top 5 mais a rempli son contrat : 295 millions de recettes depuis sa sortie nord-américaine ; plus de 650 millions à travers la planète. Coût du long-métrage : 175 millions de dollars (chiffre n'incluant pas les gros frais promo).

ATOMIC BLONDE avec Charlize Theron est 7ème. 34 millions de $ en 10 jours, soit un peu plus du budget de production.

DETROIT, en sortie nationale ce week-end, démarre mollement : 8ème avec à peine plus de 7 millions de recettes dans un parc de 3000 cinés. Il s'agit du nouveau film de Kathryn Bigelow à qui on doit le remarquable Zero Dark Thirty.