En direct sauf le vendredi, à partir du 28 août, du lundi au vendredi à 19h00 sur France 5 : C à vous.

Anne-Elisabeth Lemoine est aux commandes pour rappel. "C à vous est une émission de rêve et je suis très heureuse d’en faire partie ! Elle couvre tous les terrains de l’actualité, de la plus « sérieuse » à la plus légère, et les invités ont des profils et des personnalités très différents. Cela marche bien. Il n’y aura donc pas de révolution pour ne pas trahir son esprit. Les téléspectateurs me connaissent maintenant depuis trois ans et ils sont les premiers à me dire quand ils me croisent : « Surtout ne changez rien. » Je prends mon nouveau rôle très au sérieux, mais je crois que je vais suivre leur conseil dans une certaine mesure : être naturelle et proche des gens. Évidemment, il n’est pas question de rester dans l’immobilisme. Par exemple, nous allons faire en sorte que la culture soit partie intégrante de l’actu du jour, en mêlant plus les univers, en rendant l’émission plus fluide".

En plus de Patrick Cohen, Maxime Switek et Pierre Lescure qui font déjà partie de la bande, trois nouveaux chroniqueurs. Marion Ruggieri apportera un regard amusant sur l’actualité, annonce Anne-Elisabeth Lemoine. "Elle cointerviewera les invités et sera autour de la table depuis le début de l’émission. Samuel Laurent, responsable de la rubrique « Les Décodeurs » au Monde, viendra une fois par semaine démêler les intox des infos sur le plateau. Enfin, Anne-Laure Bonnet, journaliste spécialisée dans le sport, aura une chronique deux fois par mois consacrée à l’équipe de France de football."

Nous avons déjà une liste d’invités, une belle programmation en perspective, mais il est encore trop tôt pour en parler, ajoute l'animatrice qui aimerait beaucoup partager un repas avec Gérard Depardieu. "Je crois que C à vous est une émission faite pour lui. Ça me plairait aussi de recevoir Hugh Grant, qui, contrairement à l’image qu’il donne, a un discours très engagé sur la presse et les paparazzi, et Colin Firth, un acteur que j’apprécie".

Crédit photo © Nathalie Guyon