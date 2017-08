Caméras espions en terre animale : les 2 parties diffusées ce mercredi soir.

Ce mercredi à 20h50 et 21h40 sur France 5, Caméras espions en terre animale.

A quel point les animaux nous ressemblent-ils ? Une nouvelle génération de caméras nous révèle l'intimité de nombreuses espèces et offre un point de vue extraordinaire sur la richesse des relations sociales et sur l'intelligence que certains animaux ont développé. Et elles nous éclairent aussi sur notre propre humanité.

Partie 1, Histoires d’amitié : Tout comme nous, les animaux nouent des amitiés, font preuve de solidarité, et scellent des alliances. Dans le désert du Kalahari, les jeunes suricates sont élevés et surveillés par la totalité des femelles du clan. Au sein de la nurserie, les baby-sitters se relaient régulièrement. Dans l'Arctique canadien, les loups doivent faire preuve d’une solidarité à toute épreuve pour survivre, alors que dans les grandes prairies des États-Unis, la chouette des terriers profite du système d’alerte des chiens de prairies pour élever sa progéniture. En Afrique, nombreux sont ceux qui transcendent les frontières inter-espèces. C'est le cas des phacochères qui aiment particulièrement se faire épouiller par les mangoustes, des hippopotames dont la peau est entretenue par les poissons du fleuve, ou encore l'oedicnème vermiculé qui construit son nid à côté de celui du crocodile pour bénéficier de sa protection. Les chimpanzés, quant à eux, prennent leur bain et partagent leurs proies suivant un ordre social précis déterminé par le jeu des alliances.

Partie 2, Brillants d’intelligence. Nos caméras espions révèlent l’intelligence extraordinaire de certaines espèces. Avec 97% d’ADN en commun avec l’homme, les orangs outangs adoptent parfois des comportements surprenants : peut-être par mimétisme avec les humains, certains se savonnent le corps. En Alaska, les loutres de mer utilisent des pierres plates pour briser les coquillages dont elles se nourrissent, tandis qu’au Brésil, le sapajou à barbe fait de même pour ouvrir les noix. Le corbeau de Nouvelle-Calédonie fabrique quant à lui ses propres outils en brisant des brindilles dont il se sert pour attraper les larves cachées sous l’écorce des arbres, faisant preuve d'une intelligence comparable au chimpanzé qui se fabrique une lance en bois pour chasser les singes galagos.

Réalisation : John Downer