Cauchemar en cuisine près de Bordeaux, le 20 septembre sur M6.

Mercredi 20 septembre en première partie de soirée sur M6, numéro inédit du programme Cauchemar en cuisine.

C’est à Cestas, près de Bordeaux, que le chef Philippe Etchebest a été contacté par l’ami d’un couple de restaurateur pour leur venir en aide.

Il y a 3 ans, Anna et son mari Romain ont tout quitté pour reprendre un restaurant qu’ils ont complètement rénové... Dans leur établissement, Romain fait les pizzas et le service, Anna s’occupe des grillades et Hervé, le chef, réalise le reste des plats de la carte. Une organisation complexe qui crée énormément de tensions, d’autant que depuis quelques mois, leur affaire est en train de couler : faute de clients, les propriétaires sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte... Une situation plus qu’alarmante puisque pour s’offrir leur rêve et une nouvelle vie pour leurs 3 enfants, Anna et Romain ont investi toutes leurs économies.

Pourtant pour les propriétaires, le problème est simple : la cuisine de leur chef Hervé fait fuir les clients, mais très attachés à lui, ils ne l’ont jamais renvoyé... Or pour Hervé, le problème vient d’Anna et Romain qui ne lui donnent aucunes directives...

Philippe Etchebest va donc se retrouver face à un véritable casse-tête : démêler le vrai du faux et identifier les problèmes du restaurant pour essayer de sauver le couple de restaurateurs ! Entre mauvaise foi, coups de gueule et laisser-aller ; la tâche va se révéler compliquée pour le chef !