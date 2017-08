Ce qui va se passer ce lundi 21 août lors de L'amour est dans le pré.

Présenté par Karine Le Marchand dès 21h05 environ ce lundi 21 août sur M6, épisodes 19 et 20 de L'amour est dans le pré.

Cinq agriculteurs s’apprêtent à passer une troisième journée, en compagnie de leurs prétendantes et prétendants respectifs :

- Sébastien, 40 ans, éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Haute-Vienne.

- Julie, 33 ans, éleveuse de chevaux dans la Manche.

- Jean-Marc, 52 ans, éleveur de vaches allaitantes, céréalier et viticulteur en Saône-et-Loire.

- Raphaël, 44 ans, pêcheur en Haute-Savoie.

- Patrice, 52 ans, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe.

En Haute-Vienne, nous retrouverons Sébastien et Emilie, plus unis que jamais depuis leur rencontre digne d’un conte de fées. La jeune puéricultrice, très à l’aise à la ferme, aidera une brebis à mettre bas, puis fera la connaissance des meilleurs amis de notre éleveur, à l’origine de son inscription à l’émission. Un moment fort en émotions pour le jeune couple...

Julie aura un rapprochement significatif avec l’un de ses prétendants. Alors que Julien et Jean-Michel s’apprêtent à rencontrer ses deux frères, si chers à ses yeux, notre cavalière aurait-elle déjà trouvé son chevalier ?

Après la soirée passée avec ses amis, Jean-Marc débriefera au petit matin avec Yvelise et Françoise. Tandis que Françoise multiplie ses efforts pour séduire notre éleveur, Yvelise, perturbée par son impartialité, marquera peu à peu le pas... Cette mauvaise passe jouera-t-elle un rôle à l’heure des choix pour notre agriculteur ?

Entre fous-rires et sous-entendus évocateurs, Patrice fera son retour au supermarché, accompagné cette fois de Marie et de Nathalie. Un grand moment ! Toujours indécis, notre célibataire de toujours pourra compter sur les massages de Nathalie pour tenter de l’aiguiller vers le bon choix...

Enfin Marie-Laure et Sarah feront la connaissance de l’entourage de Raphaël. Si les deux femmes nagent pour le moment à l’aveugle, incertaines des sentiments du pêcheur à leur égard, celui-ci évoquera pour la première fois une préférence pour l’une d’elles au cours de la soirée... Parviendra-t-il à entretenir le mystère jusqu’au bout ?

Puis lors de l'épisode diffusé après 22 heures :

Alors que la fin du séjour approche, l’heure des choix devient imminente chez nos agriculteurs. Cette quatrième journée, décisive, sera marquée par de nombreuses annonces, parfois faites dans la douleur...

Sébastien et Emilie, enlacés, se remémorent le souvenir de leur rencontre en revisionnant le portrait de notre agriculteur...

Après un premier baiser en catimini la veille, Julie annoncera officiellement à l’un des deux garçons son choix de ne pas prolonger le séjour en sa compagnie. La fin de semaine à deux débouchera-t-elle sur le début d’une histoire d’amour ?

Dans la Sarthe, après une journée piscine, c’est avec la maladresse du débutant que Patrice annoncera lui aussi sa décision à Marie et Nathalie. Un moment douloureux pour la malheureuse éconduite. Après une vie à attendre, Patrice laisserait-t-il enfin son célibat derrière lui ?

Jean-Marc emmènera Françoise et Yvelise à la découverte de sa région... et d’un curieux ours de 4 mètres, taillé dans le bois, aux abords d’une scierie... L’occasion de quelques photos inoubliables pour les deux femmes, qui quant à elles devront patienter jusqu’à la fin du séjour pour connaître la décision de l'agriculteur.

Enfin, en Haute-Savoie, Raphaël partagera sa passion pour la nature auprès de Sarah et Marie-Laure avec une sortie randonnée dans la montagne. Mais pris de cours par le sixième sens féminin, la surprise prendra une tournure inattendue pour le pêcheur, contraint de se prononcer plus tôt que prévu sur ses sentiments...