Christophe Charrier tourne Game boy, à Toulon avec Aure Atika.

Depuis aujourd'hui et jusqu'au 15 septembre, Christophe Charrier tourne à Toulon son premier film : Game boy, avec Aure Atika, Marie Denarnaud et Felix Maritaud.

Une fiction intime et mystérieuse sur le passage à l’âge adulte, après les séquelles de la période parfois tourmentée et exaltée de l’adolescence, annonce ARTE, co-producteur de cette fiction.

Synopsis : Que s’est-il passé un soir de 1995 pour que Jonas, 16 ans à peine, se retrouve seul et terrorisé dans la voiture de son père, à l’arrêt dans une station-service ? Des années plus tard, à 30 ans passés, le jeune homme finit enfin par affronter les fantômes du passé pour faire le deuil de son adolescence et de sa première histoire d’amour.