Complément d'enquête sur France 2, consacré au business de cannabis en Seine-Saint-Denis.

Complément d'enquête le jeudi 14 septembre à 23 heures sur France 2 : spécial business de cannabis en Seine-Saint-Denis.

"A l’ombre des barres d’immeubles, cette économie parallèle s’est imposée. Avec ses bons ou mauvais patrons, ses employés modèles, ses smicards, ses journées de travail et son « code du travail » très particulier. Aujourd’hui elle « perfuse » l’économie réelle : petits dealers et gros bonnets, avocats, hommes politiques et habitants, tous profitent directement ou indirectement de cette industrie du shit devenue indispensable ! Chez les dealers de Saint-Ouen se pressent près de 1000 clients par jour. A Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis ou Bagnolet, certains « fours » rapportent jusqu’à 70 000€ par jour. Tarik est une petite main, un « charbonneur » : dans son hall d’immeuble, c’est lui qui vend aux clients leurs barrettes de shit. Payé à la journée, il n’a bien sûr ni congés payés, ni cotisation-retraite. Mais son salaire atteint les 2000 €/mois. 2000€ en cash, impossible à mettre à la banque. Alors, Tarik dépense, et il paye tout en cash. De l’argent liquide, des petites coupures dilapidées dans les centres commerciaux du secteur."

Loyer, voiture, courses au supermarché, vêtements : « sans l’argent du trafic, certaines familles ne pourraient pas vivre » raconte le vice-procureur du tribunal de Bobigny. Qui profite vraiment de ces millions en liquide ? Comment les narcotrafiquants blanchissent-ils cette manne ? L’Etat a-t-il vraiment intérêt à voir disparaître la vente de stupéfiants ?

Complément d’Enquête sur une industrie florissante, qui ferait vivre nombre de familles et de commerçants du département le plus pauvre de France.

Un reportage de Raphaël Tresanini pour KM Presse.