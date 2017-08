Coupures illégales d'eau : reportage dans Complément d'enquête le 7 septembre.

Près des 3/4 des nappes phréatiques accusent un niveau anormalement bas en France, et plus de 80 départements sont touchés cet été par des restrictions d'eau. La situation est si préoccupante que Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, vient de lancer un plan d'action pour "encourager la sobriété des usages" de l'eau.

Le jeudi 7 septembre à 23 heures sur France 2, Complément d'enquête se penche sur l'opération de la dernière chance, le combat quotidien de citoyens qui, après des années de gaspillage, ont compris que l'eau était devenue une denrée rare et précieuse.

Le "magicien d'eau". Un reportage de Baptiste Desmontiers. Dans le Sud de la France, cultivateurs et chercheurs réinventent une agriculture moins gourmande en eau. Complément d'enquête a rencontré deux de ces sorciers aux mains vertes. L’un a créé une nouvelle variété de légumes très résistants : plus besoin d’arroser ses tomates et ses aubergines ! L'autre est capable de faire pousser des arbres en plein désert grâce à un produit miracle qui retient l'eau de pluie : le polyter.

Las Vegas : les chasseurs de fuites d'eau. Un reportage d'Olivier Sibille. Partout, les consciences se réveillent: France, Italie, ou encore Etats Unis, les plus gros consommateurs d’eau au monde ! Avec ses casinos géants aux fontaines spectaculaires, ses piscines XXL et ses terrains de golf en plein cœur du désert, Las Vegas est l'une des villes les plus voraces : 800 litres par jour et par personne ! Mais ses réserves s'épuisent à vue d'oeil. Alors "Sin City", la capitale du péché", tente de se racheter une conduite : des policiers traquent les fuites dans les piscines, et un programme "gazon contre dollars" incite la population à remplacer l'herbe des jardins par des cactus.

Coupures d'eau et pompe à fric. Une enquête de Nathalie Sapena. Et si l'eau, en se raréfiant, devenait un produit de luxe, inaccessible aux plus démunis ? En France, du jour au lendemain, des familles se retrouvent le robinet à sec et doivent parfois payer des frais élevés de remise d'eau. En France, l’accès à l'eau est un droit fondamental et les coupures pour impayés sont interdites. Pourtant, des distributeurs enfreignent la loi : Complément d'enquête s'intéresse à ces coupures illégales qui plongent les plus modestes dans le désarroi.

Présenté par Thomas Sotto.

Crédit photo © Anthony Ghnassia.