Dans les placards depuis un moment : le téléfilm inédit Le Zèbre ce soir sur France 2.

Réalisé en 2014, le pilote de série Le Zèbre, médiateur pour causes désespérées est proposé à 20h55 sur France 2 ce mercredi. Une fiction inédite et qui restera unitaire...

Alors qu’il vient d’ouvrir son cabinet de médiation à Libourne, Romain Breton a déjà fort à faire. Sollicité par la maire de la commune, qui est aussi sa belle-mère, il vole au secours de Lionel, un père de famille en instance de divorce qui s’est retranché sur le toit de l’hôtel de ville, désespéré de ne plus voir ses enfants. Non content de lui sauver la vie, Romain propose une médiation entre lui et son ex, Betty, pour redéfinir les conditions d’une garde partagée. Une connivence s’établit entre les deux hommes, car Romain est lui aussi en instance de séparation. Sa femme Valérie a voulu faire un break, qui pourrait vite devenir définitif. Mais Romain va faire une découverte surprenante : poussé par son associée Désirée, il passe un examen qui le révèle… adulte surdoué ! Ce potentiel jusque-là insoupçonné ne tarde pas à lui donner des ailes…

Avec : Eric Berger (Romain Breton), Dorylia Calmel (Désirée Laplante), Lilou Fogli (Valérie), Dominique Lavanant (Elise Chassaigne), Aurélien Wiik (Lionel Dana), Lola Dewaere (Betty), Lou Gala (Célia), Marius Blivet (Max).

Réalisateur Frédéric Berthe.

Ecrit par Laurent Burtin.

Crédit photo © Rémy Grandroques - France 2.