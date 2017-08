Dans les salles ce mercredi : Atomic Blonde.

Sorite dans les salles ce mercredi 16 août du film Atomic Blonde. Réalisé par David Leitchet écrit par Kurt Johnstad.

43 millions de dollars de recettes en18 jours aux Etats-Unis. Budget de prod "modeste", 30 millions de $ hors frais marketing.

L'agent Lorraine Broughton (CharlizeTheron) est une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival (James McAvoy), le chef de station local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.