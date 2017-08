Dans les yeux d'Olivier le 5 septembre : témoignages de personnes traquées.

Traqués, thème du numéro du bon magazine de société Dans les yeux d'Olivier Delacroix, le mardi 5 septembre sur France 2. Hélas à un horaire très tardif : 23h35...

En ce moment même, quelque part en France, des femmes et des hommes vivent traqués… Etre traqué, c’est être menacé en permanence, surveillé sans relâche, en danger partout. Les harceleurs plongent leurs victimes dans un monde de terreur qui les isole et les rend vulnérables. Derrière ceux qui subissent la traque, il y a aussi une famille, des proches. Des cibles pour celui qui harcèle, et une source d’angoisse permanente pour les personnes traquées. Olivier Delacroix part à la rencontre de femmes et d'hommes qui se battent chaque jour pour leur liberté, et ce depuis des années. Parce qu'ils ont refusé de se taire, ou de se soumettre...

Il y a 18 ans, Rachel et sa famille ont vécu sous la menace de son compagnon de l’époque. Un homme qui, une nuit, est passé à l’acte, assassinant le père de Rachel et agressant sauvagement la jeune femme et sa mère. Même condamné à 30 ans de prison dont 20 avec sûreté, l’homme ne désarme pas. Il pourrait en ressortir dans deux ans…

Escortée par des policiers 24h/24, Zineb El Rhazoui est la femme la plus protégée de France. Pour ses prises de position contre les diktats politiques et religieux, cette journaliste franco-marocaine collaboratrice de Charlie Hebdo au moment de l'attentat de janvier 2015 a été condamnée à mort par les islamistes radicaux. Obligée de déménager sans cesse, Zineb, désormais mère de famille, a dû réinventer son quotidien pour se protéger elle et ses proches.

Lorsque Éric, un gardien de prison, décide de dénoncer des agressions commises par certains de ses collègues sur des détenus, sa vie se transforme en enfer. Menacé, sous pression permanente, inquiet pour sa famille, Eric a été poussé à la démission et a tout perdu. Il lui a fallu plus de dix ans pour se relever de ce qu’il a vécu comme une véritable chasse à l’homme.